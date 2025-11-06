Нижегородский депобр объяснил объединение двух детсадов

Как сообщили в департаменте образования, такие меры направлены на более эффективное использование зданий и территорий, а также материально-экономических, кадровых и финансовых ресурсов. Кроме того, объединение позволит оптимизировать управление учреждениями. Все это, по мнению специалистов профильного департамента, необходимо для дальнейшего развития образовательных организаций и полноценной реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.