Нижегородский депобр объяснил объединение двух детсадов

Детсад № 40 в Нижнем Новгороде присоединили к детсаду № 314 для оптимизации ресурсов, выяснила редакция НИА «Нижний Новгород».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в департаменте образования, такие меры направлены на более эффективное использование зданий и территорий, а также материально-экономических, кадровых и финансовых ресурсов. Кроме того, объединение позволит оптимизировать управление учреждениями. Все это, по мнению специалистов профильного департамента, необходимо для дальнейшего развития образовательных организаций и полноценной реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

«Здания присоединенных детских садов сохранят свое назначение и будут использоваться в образовательных целях», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что два новых детсада на 220 и 158 мест планируется построить в Канавинском районе.