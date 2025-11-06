В Краснодаре ограничат движение на участке улицы Гимназической с 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение ограничат для замены водопровода. Водители не смогут проехать по участку от Рашпилевской до Красноармейской.
Для проезда перекроют левую полосу Гимназической. Транспорт будет двигаться по оставшейся полосе.
Кроме того, для проведения работ изменят организацию движения на двух перекрестках. Улицу Красную на пересечении с Гимназической сузят с четырех до двух полос. Транспорт в сторону Северной для проезда перекрестка должен выехать на встречную полосу, а после вернуться на полосы своего направления.
Улицу Красноармейскую на пересечении с Гимназической сузят с трех до двух полос. Будет перекрыта центральная полоса. При движении по Красноармейской в сторону Северной по крайней левой полосе можно проехать прямо. На крайней правой полосе будет доступен только поворот направо на Гимназическую.