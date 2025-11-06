Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус приехал на дачу собирать урожай капусты, но увидел пустое поле

Гродненец приехал на дачу за урожаем капусты, но увидел пустое поле.

Источник: Комсомольская правда

Белорус приехал на дачу собирать урожай капусты, но увидел пустое поле. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В Берестовицкий РОВД обратился 36-летний Гродненец с заявлением о краже урожая. У мужчины есть участок в деревне Глебовичи, где он выращивает картофель и капусту.

«27 октября гражданин приехал на участок, чтобы собрать урожай. Однако он заметил, что за время его отсутствия это сделал кто-то другой», — сообщили в милиции.

У жителя Гродно в общей сложности украли более 230 килограммов капусты. Сотрудники милиции смогли установить подозреваемых в краже. Им оказался 52-летний сосед. Милиционерам он сообщил, что выносил капусту с поля на протяжении нескольких дней: что-то сумел продать, а что-то использовал для кормления скота.

«К слову, к подозреваемому правоохранителей привела тропинка, которую он протоптал, когда совершал кражу», — уточнили в ведомстве.

Ранее под Берестовицей мужчина пошел в милицию из-за картофеля.

Кроме того, в Беларуси милиция задержала двоих пенсионеров из-за картофеля.

Вместе с тем белоруска позвонила в милицию, когда чистила колодец — вот что она там увидела.