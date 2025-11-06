Белорус приехал на дачу собирать урожай капусты, но увидел пустое поле

У жителя Гродно в общей сложности украли более 230 килограммов капусты. Сотрудники милиции смогли установить подозреваемых в краже. Им оказался 52-летний сосед. Милиционерам он сообщил, что выносил капусту с поля на протяжении нескольких дней: что-то сумел продать, а что-то использовал для кормления скота.