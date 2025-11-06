Белорус приехал на дачу собирать урожай капусты, но увидел пустое поле. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В Берестовицкий РОВД обратился 36-летний Гродненец с заявлением о краже урожая. У мужчины есть участок в деревне Глебовичи, где он выращивает картофель и капусту.
«27 октября гражданин приехал на участок, чтобы собрать урожай. Однако он заметил, что за время его отсутствия это сделал кто-то другой», — сообщили в милиции.
У жителя Гродно в общей сложности украли более 230 килограммов капусты. Сотрудники милиции смогли установить подозреваемых в краже. Им оказался 52-летний сосед. Милиционерам он сообщил, что выносил капусту с поля на протяжении нескольких дней: что-то сумел продать, а что-то использовал для кормления скота.
«К слову, к подозреваемому правоохранителей привела тропинка, которую он протоптал, когда совершал кражу», — уточнили в ведомстве.
