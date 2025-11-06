На сутки без холодной воды останется микрорайон Суворовский

В микрорайоне Суворовский 10−11 ноября пройдут плановые работы по устранению течи на водопроводной сети на улице на Вавилова. Специалисты запланировали отключение холодного водоснабжения в границах улицы Петренко, улицы Печерского, улицы П. Кляты, улицы Белоусова, улицы Андреева, улицы Амет Хан Султана, улицы Дубинина, улицы Петрова, улицы Костенко, улицы Висаитова, улицы Драгунской, бульвара Измайловский, улицы Уланской, улицы Алмазной, СНТ «Ваш выбор». Также воды не будет в школе № 75 и в детских садах №№ 29, 37.