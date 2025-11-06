Ричмонд
Польша модернизирует систему охрану границы с Россией

Пограничная стража Польши сообщила о модернизации системы охраны границы с Россией. На эти цели выделено 7 миллионов долларов, основным источником финансирования выступил Евросоюз.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Главной целью проекта является расширение возможностей наблюдения на границе с Россией, пишет «Интерфакс». В частности, предусматривается модернизация телекоммуникационной инфраструктуры и внедрение новых решений безопасности. Также будут разработаны мобильные приложения для пограничников, закуплено необходимое оборудование и обучены администраторы систем безопасности.

Общий объем финансирования проекта оценивается примерно в 7 млн долларов. Основную часть средств — около 6,3 млн долларов или 90% от общей суммы — предоставляет Европейский союз через Фонд интегрированного управления границами.

По оценкам Пограничной стражи Польши, реализация проекта повысит эффективность наблюдения и безопасность на границе. Проект обеспечит непрерывность управления и связи в полевых подразделениях, одновременно способствуя профессиональному развитию персонала, отвечающего за обслуживание и развитие систем безопасности. Кроме того, ожидается, что внедрение мобильных решений оптимизирует работу сотрудников на местах. Отмечается, что данные мероприятия согласованы с проектом модернизации IT-систем по усилению наблюдения на границе с Беларусью.

