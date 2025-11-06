Польша модернизирует систему охрану границы с Россией

По оценкам Пограничной стражи Польши, реализация проекта повысит эффективность наблюдения и безопасность на границе. Проект обеспечит непрерывность управления и связи в полевых подразделениях, одновременно способствуя профессиональному развитию персонала, отвечающего за обслуживание и развитие систем безопасности. Кроме того, ожидается, что внедрение мобильных решений оптимизирует работу сотрудников на местах. Отмечается, что данные мероприятия согласованы с проектом модернизации IT-систем по усилению наблюдения на границе с Беларусью.