Металлообрабатывающее предприятие из Кстова увеличило выработку на 31%

«Специалисты РЦК совместно с командой проекта от предприятия разработали комплекс мер по оптимизации пилотного потока. Например, написали регламент и применили новую систему хранения на складе, что на 50% снизило затраты на поиск нужной продукции за смену. Также внедрили специальные ящики хранения и мобильные тележки для инструментов. Благодаря внесенным изменениям выработка по пилотному потоку выросла на 31%, а время протекания процесса сократилось на 20%», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.