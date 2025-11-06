Металлообрабатывающее предприятие из Кстова увеличило выработку на 31%

Предприятие «ПИК» из города Кстово Нижегородской области увеличило выработку на более чем 30% за счет реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Компания специализируется на обработке металлов и нанесении на них покрытий. В качестве пилотного направления был выбран процесс оказания услуг по горячему цинкованию. В течение полугода эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками предприятия устраняли проблемы на производстве.
«Специалисты РЦК совместно с командой проекта от предприятия разработали комплекс мер по оптимизации пилотного потока. Например, написали регламент и применили новую систему хранения на складе, что на 50% снизило затраты на поиск нужной продукции за смену. Также внедрили специальные ящики хранения и мобильные тележки для инструментов. Благодаря внесенным изменениям выработка по пилотному потоку выросла на 31%, а время протекания процесса сократилось на 20%», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.