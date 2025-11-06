Когда туалет — это квест: в Узбекистане до сих пор есть многоэтажки без канализации, жители бегают в туалет во двор

По словам пользователей, в областях построено немало двух, трех- и четырёхэтажных домов, у которых есть комнатки под туалет, но… трубы к ним не подведены. В итоге жители вынуждены пользоваться уличными туалетами, выстроенными во дворе — вот такая вот картина из далёкого прошлого.
Век высоких технологий — а туалеты во дворе.
В эпоху роботов и ИИ такие условия выглядят как дремучее наследие. Люди сами обустраивают санузлы прямо в квартирах, выводя трубы в локальные выгребные ямы во дворе.
Один из пользователей рассказал свою историю.
«У нас четырёхэтажный дом, от государства нет канализации. Мы сделали самодельную — проложили от дома до ямы 10−11 метров, всё аккуратно с колодцами. А некоторые соседи делают прямо у подъезда, я сделал им замечание, что так нельзя, обратился в хокимият. В итоге мне тоже выдали предупреждение: мол, самодельную канализацию нужно устранить за 15 дней. Но куда мне её девать, если центральной канализации нет? По закону кто сейчас прав?», — отметил он.
Власти вместо помощи — запрещают.
Проблема доходит до абсурда: вместо того чтобы решить вопрос, власти запрещают людям самостоятельно устраивать канализацию, грозя штрафами и предписаниями. Но ситуация патовая — ведь альтернатива для людей просто отсутствует.
Между тем, в комментариях пользователи советуют обращаться в «Сувсоз» с заявлением на подключение к центральной канализации. Однако и тут всё не так просто: не везде есть техническая возможность, не всегда проект был предусмотрен изначально. Хокимияты и коммунальные службы должны взять такие дома на учёт, включить в программы по модернизации инфраструктуры, а не просто раздавать штрафы.
Vaib.uz призывает местные власти не закрывать глаза на проблему, а решить её централизованно, грамотно и с уважением к людям. Ведь право на канализацию — это не роскошь, а базовая необходимость.