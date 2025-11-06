Когда туалет — это квест: в Узбекистане до сих пор есть многоэтажки без канализации, жители бегают в туалет во двор

«У нас четырёхэтажный дом, от государства нет канализации. Мы сделали самодельную — проложили от дома до ямы 10−11 метров, всё аккуратно с колодцами. А некоторые соседи делают прямо у подъезда, я сделал им замечание, что так нельзя, обратился в хокимият. В итоге мне тоже выдали предупреждение: мол, самодельную канализацию нужно устранить за 15 дней. Но куда мне её девать, если центральной канализации нет? По закону кто сейчас прав?», — отметил он.