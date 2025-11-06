МЧС сказало о работе «Нафтана» в Новополоцке из-за пожара. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Пожар на технологической установке на территории ОАО “Нафтан” ликвидирован», — отметили в ведомстве.
И напомнили, что во время тушения пожара работали 17 единиц техники и более 70 спасателей (подробнее мы писали здесь). В пресс-службе рассказали, что при взаимодействии с техническим персоналом объекта удалось организовать подачу инертных газов в зону возгорания, чтобы разбавить горючие вещества и материалы.
«На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок подавались 12 лафетных стволов. Никто не пострадал», — сообщили в МЧС.
Заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Сергей Маркевич подчеркнул, что работа предприятия «Нафтан» не приостановлена.
