МЧС сказало о работе «Нафтана» в Новополоцке из-за пожара

МЧС сказало, повлиял ли пожар на работу предприятия «Нафтан» в Новополоцке.

МЧС сказало о работе «Нафтана» в Новополоцке из-за пожара. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Пожар на технологической установке на территории ОАО “Нафтан” ликвидирован», — отметили в ведомстве.

И напомнили, что во время тушения пожара работали 17 единиц техники и более 70 спасателей (подробнее мы писали здесь). В пресс-службе рассказали, что при взаимодействии с техническим персоналом объекта удалось организовать подачу инертных газов в зону возгорания, чтобы разбавить горючие вещества и материалы.

«На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок подавались 12 лафетных стволов. Никто не пострадал», — сообщили в МЧС.

Заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Сергей Маркевич подчеркнул, что работа предприятия «Нафтан» не приостановлена.

Ранее Минприроды сказало о ситуации на «Беларуськалии» после случившегося ЧП с пострадавшими.

Тем временем Минздрав сообщил, что один из пострадавших на «Беларуськалии» переведен из реанимации.

Кстати, Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг 6 ноября.