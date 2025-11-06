Мединский рассказал о подготовке новой редакции учебников по истории

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Готовится дополнительная редакция единых школьных учебников по истории с исправлениями и улучшениями, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Сейчас единая линейка учебников (по истории — ред.) для 5−11-ых классов, и мы уже сразу готовим версию…. дополнительную редакцию с исправлениями этого учебника, потому что видим сами, что надо подправлять, надо делать процесс обучения истории в школе более интересным, менее формализованным», — сказал Мединский на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России.
Новые единые учебники по истории для 10−11-х используются в российских школах с 1 сентября 2023 года и состоят из четырех томов, включающих историю России и всеобщую историю.
Кроме того, осенью 2024 года в разных регионах РФ начался процесс практической проверки качества новых учебников по истории для 5−9-х классов. Они будут использоваться в школах с 1 сентября 2025 года.