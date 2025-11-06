Мединский рассказал о подготовке новой редакции учебников по истории

«Сейчас единая линейка учебников (по истории — ред.) для 5−11-ых классов, и мы уже сразу готовим версию…. дополнительную редакцию с исправлениями этого учебника, потому что видим сами, что надо подправлять, надо делать процесс обучения истории в школе более интересным, менее формализованным», — сказал Мединский на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России.