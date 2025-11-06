Ричмонд
Эксперт назвала список продуктов, которые помогают при сжигании жира

Нутрициолог Яблокова: бурые водоросли и красное мясо помогают сжигать жир.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бурые водоросли и красное мясо активно влияют на сжигание жира. Как рассказала NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова, при похудении важен не только правильный рацион, но и тренировки и здоровый сон.

— Так, водоросли содержат элемент, который помогает уменьшить количество жира в организме. А говядина содержит максимальное количество вещества, которое транспортирует жирные кислоты в клетки для их превращения в энергию, — сообщила специалист.

Также в топ-5 продуктов для жиросжигания также вошли имбирь, кефир и кардамон, которые ускоряют метаболизм. Например кардамон может активизировать процесс расщепления жиров, а также окислительный метаболизм в мышцах и печени.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд приостановил работу суши-бара в Усть-Илимске после отправления 10 человек.