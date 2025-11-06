Ричмонд
В Омске появится чиновничья структура, анализирующая региональную рождаемость

Новый Центр демографических компетенций будет готовить предложения по улучшению демографической ситуации.

Источник: Комсомольская правда

О запуске новой чиновничьей структуры объявил сегодня, 6 ноября, в своем телеграм-канале губернатор Омской области. По словам главы региона, аппарат Центра демографических компетенций создан для анализа региональной рождаемости.

«В Омской области создали Центр демографических компетенций. Новая структура займется анализом рождаемости в регионе, а также подготовкой предложений по улучшению демографической ситуации», — говорится в сообщении телеграм-канала Виталия Хоценко.

Также губернатор отмечает, что вновь созданная организация станет частью региональной программы по повышению рождаемости до 2030 года. А ее главной целью станет создание эффективной системы поддержки семей из Омской области.