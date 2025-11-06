Ричмонд
Воронежские полицейские два дня будут ловить пешеходов, не соблюдающих ПДД

Рейды пройдут на дорогах два дня.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция предупредила воронежцев о дорожных рейдах «Пешеход». Два дня, 6 и 7 ноября, госавтоинспекторы будут отслеживать соблюдение пешеходами требований ПДД. Акция направлена на профилактику аварий. Согласно статистике, с начала 2025 года в регионе зарегистрировали 525 наездов на пешеходов, в которых 56 человек погибли и 499 получили ранения.

— Наибольший рост аварийности наблюдается на территории Рамонского, Новоусманского, Верхнемамонского, Таловского районов и в Воронеже. Проведенный анализ показывает, что наибольшее число погибших в таких ДТП зарегистрированы в четверг и пятницу, — сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.

В ходе рейдов дорожные полицейские будут обращать внимание на наличие у пешеходов световозвращающих элементов, обеспечивающих их видимость водителям на дорогах в темное время суток.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в Воронеже под колеса «Тойота Корса» попал 8-летний мальчик на пешеходном переходе.