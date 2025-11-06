Воронежские полицейские два дня будут ловить пешеходов, не соблюдающих ПДД

Госавтоинспекция предупредила воронежцев о дорожных рейдах «Пешеход». Два дня, 6 и 7 ноября, госавтоинспекторы будут отслеживать соблюдение пешеходами требований ПДД. Акция направлена на профилактику аварий. Согласно статистике, с начала 2025 года в регионе зарегистрировали 525 наездов на пешеходов, в которых 56 человек погибли и 499 получили ранения.