В Новороссийске открыли «Дом дружбы»

Многофункциональный ресурсный центр открыли в Новороссийске Краснодарского края, сообщили в администрации города. Создание пространств для сохранения и развития культурных ценностей — одна из основных целей нацпроекта «Семья».
В Доме дружбы будут проходить мероприятия, выставки, мастер-классы, концерты и другие культурные акции, направленные на популяризацию национальных традиций. Также там разместился первый этнографический музей народов, проживающих в Новороссийске.
«Уверен, “Дом дружбы” станет уникальной площадкой для общей работы и местом притяжения для национально-культурных обществ. Здесь каждый сможет найти единомышленников, внести свой вклад в укрепление национального единства, познакомиться с историей, традициями и обычаями народов, населяющих город-герой», — отметил глава города Андрей Кравченко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.