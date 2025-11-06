Ричмонд
ГПК: на границе 3 тыс. легковушек ожидают въезда в Польшу

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед большими выходными 3 тыс. легковушек ожидают на границе въезда в Польшу. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете (ГПК).

Источник: БЕЛТА

«На границе Беларуси с ЕС сохраняется напряженная ситуация с автомобилями, ожидающими въезда на сопредельную европейскую территорию. Контролирующие службы Литвы, Латвии и Польши ежедневно игнорируют установленные нормы пропуска транспорта», — подчеркнули в белорусском пограничном ведомстве.

Польское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходом «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») въезда в Польшу ожидают 1490 фур. За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 64% большегрузов от нормы.

Перед литовским погранпереходом «Мядининкай» («Каменный Лог») находится 790 грузовиков. Через данный пункт пропуска в Литву за сутки проследовало 14% авто от нормы.

Контролирующие службы латвийского пункта пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») приняли на свою территорию 26% большегрузов. Въезда в Латвию ожидают 360 фур.

Перед единственным доступным для легковушек польским погранпереходом «Тересполь» («Брест») фиксируется 3 тыс. легковых авто и 155 автобусов. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 33% автомобилей от нормы.