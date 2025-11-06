ГПК: на границе 3 тыс. легковушек ожидают въезда в Польшу

Польское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходом «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») въезда в Польшу ожидают 1490 фур. За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 64% большегрузов от нормы.