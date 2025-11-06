Мощные магнитные бури обрушились на Землю 6 ноября 2025 — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности озвучили в пресс-службе российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
«На Земле около полуночи по московскому времени зарегистрированы магнитные бури планетарного масштаба», — отметили специалисты.
И уточнили, что магнитные бури находятся в диапазоне от G2 до G3 — от средних до сильных. Причиной магнитных бурь является плазма от самых первых вспышек на Солнце, которые случились двое-трое суток назад.
Ученые отмечают, что магнитная буря и возмущения продлятся около сток и, вероятнее всего, не прекратятся: 7 ноября они перейдут в основную фазу, когда к Земле придут основные массы выброшенной плазмы и бури лишь усилятся.
