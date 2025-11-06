В ГД внесут проект о запрете приготовления кулинарной продукции в магазинах

По его словам, проектом предлагается установить чёткий порядок расчёта с поставщикам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Политик уточнил, что необходимо сделать так, чтобы доля продукции региональных производителей на полках магазинов составляла не менее 25%, деньги им поступали в течение 25 дней со дня отгрузки товара, а также проектом предусматривается ограничение продажи продукции сетей под собственными брендами, так как делается это, по его мнению, в ущерб развития МСП.