В двух округах Тюменской области отремонтировали более 21 километра дорог

Ремонт пяти дорог протяженностью 21,6 км в Армизонском и Исетском округах Тюменской области провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в главном управлении строительства региона.
Так, в Армизонском округе обновили два участка дороги Бердюжье — Армизонское и отрезок трассы Омутинское — Армизонское. В Исетском округе в порядок привели участки дорог Шадринск — Ялуторовск и Бархатово — Бобылево — Красново, Денисово — Архангельское и Тюмень — Омск.
«Все объекты введены в эксплуатацию до 1 ноября 2025 года. Благодаря национальному проекту удалось отремонтировать существенно больше дорог, чем в 2024 году», — отметил главный специалист отдела по ремонту и содержанию управления автомобильных дорог Тюменской области Виталий Посохов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.