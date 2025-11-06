Ричмонд
В двух округах Тюменской области отремонтировали более 21 километра дорог

Все 5 участков трасс уже ввели в эксплуатацию.

Ремонт пяти дорог протяженностью 21,6 км в Армизонском и Исетском округах Тюменской области провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в главном управлении строительства региона.

Так, в Армизонском округе обновили два участка дороги Бердюжье — Армизонское и отрезок трассы Омутинское — Армизонское. В Исетском округе в порядок привели участки дорог Шадринск — Ялуторовск и Бархатово — Бобылево — Красново, Денисово — Архангельское и Тюмень — Омск.

«Все объекты введены в эксплуатацию до 1 ноября 2025 года. Благодаря национальному проекту удалось отремонтировать существенно больше дорог, чем в 2024 году», — отметил главный специалист отдела по ремонту и содержанию управления автомобильных дорог Тюменской области Виталий Посохов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.