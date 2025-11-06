Ричмонд
В селе Камышла Самарской области благоустроили прогулочную зону

Там установили памятник поэту времен Золотой Орды Саифу Сараи.

Благоустройство пешеходной зоны в селе Камышла Самарской области провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Камышлинского района.

Обновленное пространство начинается от перекрестка между детским садом «Улыбка» и центром социального обслуживания населения. Оно ведет до пересечения дорог между магазином «Юлдаш» и памятником павшим воинам в годы Великой Отечественной войны.

Во время работ специалисты уложили тротуарную плитку и заасфальтировали одну полосу на проезжей части, предназначенную для спецтранспорта. Там установили беседки, лавочки, урны и высадили растения. Также смонтировали памятник известному татарскому поэту времен Золотой Орды Саифу Сараи.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.