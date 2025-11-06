В Челябинске разработали технологию, продлевающую срок службы дорог

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске создали уникальную технологию, которая позволит значительно продлить срок службы дорог. Исследование провели в соответствии с целями нацпроекта «Новые материалы и химия», сообщили в вузе.
Колеи, глубокие просадки и ямы на асфальте появляются из-за плохо подготовленного грунтового основания. Катки не могут его уплотнить на достаточную глубину. В связи с этим ученые предлагают устанавливать на экскаваторы специальное устройство. Оно похоже на сверло, которое проникает в грунт и уплотняет его на глубину до 3 м.
«Конструкция представляет собой конусообразный металлический корпус и специальный планетарный механизм, включающий ролики и подшипники, которые создают дополнительное давление и вибрацию. Вращение обеспечивает гидравлический двигатель. Принцип действия такой: экскаватор опускает устройство в предварительно подготовленный участок, конус начинает вращаться, “расклинивает” грунт и уплотняет его во всех направлениях по всей глубине внедрения рабочего органа. Благодаря такому методу глубина уплотнения достигает значительных показателей — до трех и более метров, чего невозможно достичь стандартными технологиями уплотнения катками», — объясняет доцент кафедры гидравлики и гидропневмосистем ЮУрГУ Марат Асфандияров.
Проведенные эксперименты подтвердили, что новый способ уплотнения способен обеспечить долгий срок службы дорог — до 25 лет без серьезных ремонтных работ. Новый механизм также применим для возведения гидротехнических сооружений, укрепления набережных и строительства оснований зданий любого масштаба.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.