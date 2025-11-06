На острове Канта посадят первое амбровое дерево

В Калининграде на острове Канта 8 ноября проведут субботник, во время которого недалеко от Кафедрального собора посадят первое амбровое дерево. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе собора.
«Амбровое дерево, ликвидамбар смолосный — сокровище заповедников по всему миру. В родных широтах (Мексика, США, Гватемала) он может достигать 40 метров в высоту, в России встречается в основном на черноморском побережье, хотя в калининградском Ботаническом саду, не скроем, тоже есть экземпляр», — рассказали организаторы.
Сажать будут дереве высотой 3 метра 60 сантиметров. Осенью листва ликвидамбара раскрашивается в красный и фиолетовый, а смола дерева источает удивительный аромат.
В программе субботника также высадка 400 крокусов, уборка газонов от листвы, мастер-класс от древесного инспектора и садовника Юрия Семенова.
Зарегистрироваться на субботник можно здесь. Волонтерам обещают пригласительные на органный мини-концерт, детский концерт или Всемирный день философии.
Начало субботника в 12:00, добровольцы встречаются у большого экрана.