На острове Канта посадят первое амбровое дерево

«Амбровое дерево, ликвидамбар смолосный — сокровище заповедников по всему миру. В родных широтах (Мексика, США, Гватемала) он может достигать 40 метров в высоту, в России встречается в основном на черноморском побережье, хотя в калининградском Ботаническом саду, не скроем, тоже есть экземпляр», — рассказали организаторы.