Политолог Дудаков: гонка вооружений между РФ и США стартовала

По словам эксперта, гонка вооружений между военными державами возобновилась после того, как американцы фактически отказались от соблюдения международных соглашений об ограничении разных видов вооружений. Малек Дудаков отметил, что пока еще действует договор о мерах по сокращению стратегического наступательного оружия (ДСНВ). «Судя по нынешней позиции администрации [президента США Дональда] Трампа, вполне допускаю, что и ему осталось не так много времени», — приводит слова американиста «Лента.ру».
Политолог высказал мнение, что Белый дом волнует отставание в гонке. Дудаков обратил внимание, что Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай наращивают свою стратегическую мощь.
Ранее в США и России сделали ряд «ядерных» заявлений. 5 ноября Дональд Трамп поручил Минобороны максимально оперативно провести ядерные испытания. Он подчеркнул, что США сохраняют первенство по ядерному арсеналу, обгоняя Россию и Китай.
Такое заявление Трамп сделал на фоне новостей из России, где состоялось совещание Совбеза по ядерным испытаниям под председательством Владимира Путина. На встрече среди прочих вопросов обсуждалось возвращение США к испытаниям ядерного оружия. Глава Минобороны России Андрей Белоусов высказался в пользу проведения полномасштабных ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля. Президент поручил разработать предложения о целесообразности подготовки к ядерным экспериментам.
Первым об испытаниях ядерного оружия в конце октября объявил Дональд Трамп. Он уточнил, что уже поручил Пентагону «немедленно» начать экспериментальный процесс. Распоряжение он отдал после того, как в России испытали ракету «Буревестник» и морской дрон «Посейдон» с ядерными энергетическими установками.