Политолог Дудаков: гонка вооружений между РФ и США стартовала

По словам эксперта, гонка вооружений между военными державами возобновилась после того, как американцы фактически отказались от соблюдения международных соглашений об ограничении разных видов вооружений. Малек Дудаков отметил, что пока еще действует договор о мерах по сокращению стратегического наступательного оружия (ДСНВ). «Судя по нынешней позиции администрации [президента США Дональда] Трампа, вполне допускаю, что и ему осталось не так много времени», — приводит слова американиста «Лента.ру».