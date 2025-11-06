13-летнему школьнику из Братска вручили медаль за спасение тонувшей девушки. Награду «За проявленное мужество» получил Владислав Кубик. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала сенатора Андрея Чернышева.
— Летом Влад спас незнакомку, которая тонула в реке. Подросток вытащил ее на берег, помог привести в чувство и вызвал скорую помощь, — рассказал Андрей Чернышев.
В тот день мальчик был на пляже с мамой, когда заметил, что девушка, которая купается с компанией подростков, внезапно исчезла под водой. Не раздумывая, школьник бросился на помощь. Позже Владислав признался, что не мог поступить иначе: «Когда такая ситуация, оставаться в стороне нельзя».
Благодаря героическому поступку Владислава, жизни отдыхающей ничего не угрожает. Сенатор лично вручил награду герою и выразил благодарность родителям мальчика. Известно, что парень участвует в проекте «Дети-герои». В этом году медали Совета Федерации получили 182 ребенка из 59 регионов России.
