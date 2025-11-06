Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13-летнему школьнику из Братска вручили медаль за спасение тонувшей девушки

Подросток вытащил ее на берег, помог привести в чувство и вызвал скорую помощь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

13-летнему школьнику из Братска вручили медаль за спасение тонувшей девушки. Награду «За проявленное мужество» получил Владислав Кубик. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала сенатора Андрея Чернышева.

— Летом Влад спас незнакомку, которая тонула в реке. Подросток вытащил ее на берег, помог привести в чувство и вызвал скорую помощь, — рассказал Андрей Чернышев.

В тот день мальчик был на пляже с мамой, когда заметил, что девушка, которая купается с компанией подростков, внезапно исчезла под водой. Не раздумывая, школьник бросился на помощь. Позже Владислав признался, что не мог поступить иначе: «Когда такая ситуация, оставаться в стороне нельзя».

Благодаря героическому поступку Владислава, жизни отдыхающей ничего не угрожает. Сенатор лично вручил награду герою и выразил благодарность родителям мальчика. Известно, что парень участвует в проекте «Дети-герои». В этом году медали Совета Федерации получили 182 ребенка из 59 регионов России.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20-летний парень из Черемхово спас хозяйку дома, где произошел пожар.