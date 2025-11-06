13-летнему школьнику из Братска вручили медаль за спасение тонувшей девушки

В тот день мальчик был на пляже с мамой, когда заметил, что девушка, которая купается с компанией подростков, внезапно исчезла под водой. Не раздумывая, школьник бросился на помощь. Позже Владислав признался, что не мог поступить иначе: «Когда такая ситуация, оставаться в стороне нельзя».