Нового главу района избрали депутаты в Нововаршавском районе Омской области

Район возглавил бывший начальник отдела МВД Василий Киореско.

Источник: Комсомольская правда

Об избрании нового главы сообщается на официальной странице Нововаршавского района в соцсети «Вконтакте». Ранее избранный главой Василий Киореско трудился в районных органах внутренних дел, и даже возглавлял отдел МВД по Нововаршавскому району.

«Сегодня для меня большая честь и ответственность вступить в должность главы Нововаршавского района. Я искренне благодарен за оказанное доверие и поддержку депутатам и членам Совета. Понимаю, что на меня возложена огромная ответственность за развитие нашего района и за благополучие каждого его жителя. Я готов к этой работе и приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания», — сообщил в своем телеграм-канале топ-чиновник.

В администрации отметили, что должность Василий Киореско занял по итогу голосования депутатов Совета Нововаршавского района. Народные избранники единогласно поддержали его кандидатуру.