Нового главу района избрали депутаты в Нововаршавском районе Омской области

«Сегодня для меня большая честь и ответственность вступить в должность главы Нововаршавского района. Я искренне благодарен за оказанное доверие и поддержку депутатам и членам Совета. Понимаю, что на меня возложена огромная ответственность за развитие нашего района и за благополучие каждого его жителя. Я готов к этой работе и приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания», — сообщил в своем телеграм-канале топ-чиновник.