Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самые пьющие районы назвали в Нижнем Новгороде

Лидирующие позиции занимает Ленинский район с 4129,6 случаями на 100 тысяч населения.

В Нижнем Новгороде и Нижегородской области наблюдается тенденция к сокращению числа случаев алкогольной зависимости. Об этом свидетельствуют данные ежегодного статистического отчета Министерства здравоохранения региона за 2024 год.

В частности, общая заболеваемость, связанная с алкоголем, в области составила 1532,6 случая на 100 тысяч жителей в 2024 году, что ниже показателя 2023 года (1620 на 100 тысяч).

Аналогичная ситуация прослеживается и в столице Приволжья. Согласно информации Минздрава, распространенность алкоголизма и алкогольных психозов в Нижнем Новгороде по итогам 2024 года зафиксирована на уровне 2394,7 случая на 100 тысяч населения. Годом ранее этот показатель был выше и составлял 2552,6 на 100 тысяч.

Лидирующие позиции занимает Ленинский район с 4129,6 случаями на 100 тысяч населения. Близкие значения отмечены в Канавинском (4021 на 100 тысяч) и Автозаводском (3275,8 на 100 тысяч) районах. Ниже показатели в Нижегородском районе и Сормове.

В разрезе Нижегородской области ситуация также различается. Высокий уровень распространенности алкоголизма и алкогольных психозов зарегистрирован в Воротынском (1985,2 на 100 тысяч населения) и Вачском (1918,7 на 100 тысяч) округах. Значительное число случаев (более 1700 на 100 тысяч) зарегистрировано в Шахунском, Спасском и Городецком районах.

Минимальный уровень зафиксирован в Гагинском округе: всего 82,6 случая на 100 тысяч населения. В целом по области показатель уменьшился с 1655,3 в 2023 году до 1566,3 на 100 тысяч в 2024 году.

Статистические данные также указывают на снижение смертности от причин, связанных с потреблением алкоголя. В 2019 году умерли 1051 мужчина и 303 женщины, а в 2023 году — 303 мужчины и 259 женщин. Это демонстрирует положительную динамику.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали меньше пить.