Самые пьющие районы назвали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде и Нижегородской области наблюдается тенденция к сокращению числа случаев алкогольной зависимости. Об этом свидетельствуют данные ежегодного статистического отчета Министерства здравоохранения региона за 2024 год.
В частности, общая заболеваемость, связанная с алкоголем, в области составила 1532,6 случая на 100 тысяч жителей в 2024 году, что ниже показателя 2023 года (1620 на 100 тысяч).
Аналогичная ситуация прослеживается и в столице Приволжья. Согласно информации Минздрава, распространенность алкоголизма и алкогольных психозов в Нижнем Новгороде по итогам 2024 года зафиксирована на уровне 2394,7 случая на 100 тысяч населения. Годом ранее этот показатель был выше и составлял 2552,6 на 100 тысяч.
Лидирующие позиции занимает Ленинский район с 4129,6 случаями на 100 тысяч населения. Близкие значения отмечены в Канавинском (4021 на 100 тысяч) и Автозаводском (3275,8 на 100 тысяч) районах. Ниже показатели в Нижегородском районе и Сормове.
В разрезе Нижегородской области ситуация также различается. Высокий уровень распространенности алкоголизма и алкогольных психозов зарегистрирован в Воротынском (1985,2 на 100 тысяч населения) и Вачском (1918,7 на 100 тысяч) округах. Значительное число случаев (более 1700 на 100 тысяч) зарегистрировано в Шахунском, Спасском и Городецком районах.
Минимальный уровень зафиксирован в Гагинском округе: всего 82,6 случая на 100 тысяч населения. В целом по области показатель уменьшился с 1655,3 в 2023 году до 1566,3 на 100 тысяч в 2024 году.
Статистические данные также указывают на снижение смертности от причин, связанных с потреблением алкоголя. В 2019 году умерли 1051 мужчина и 303 женщины, а в 2023 году — 303 мужчины и 259 женщин. Это демонстрирует положительную динамику.
