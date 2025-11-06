Водоснабжение в Гуково и Зверево восстановят к концу суток 6 ноября

Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
«Электроснабжение обеспечивающих подачу воды насосных станций восстановлено. Специалисты проводят опрессовку водовода и продолжают заполнение резервуаров до полного объема. Учитывая большую протяженность сетей, этот процесс займет некоторое время», — отмечается в сообщении.
Сейчас подача воды возобновлена в поселки Каменского и Красносулинского районов.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», подачу электроэнергии на насосные станции, которые обеспечивали подачу воды в Гуково и Зверево, прекратили из-за атаки БПЛА.
