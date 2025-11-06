Реконструкцию теплосетей на Удельном проспекте завершили досрочно

Реконструкцию тепломагистрали на Удельном проспекте завершили на год раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Энергетики заменили более 2,4 км трубопроводов, которые обеспечивают теплом и горячей водой 77 зданий, включая 46 жилых домов, школы и медицинские учреждения, — пояснили в городской администрации.
Старые трубы 1985 года постройки демонтировали и заменили на современные с пенополиуретановой изоляцией. Новые теплосети обладают 30-летним сроком службы и значительно снижают теплопотери. Для повышения надежности трубопроводы разместили в железобетонных каналах и оснастили системой датчиков, которые дистанционно отслеживают целостность изоляции.
Реконструкция повысит надежность теплоснабжения для 23 тысяч жителей района. Работы проводили поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан и транспорта — магистраль проходит рядом со станцией метро «Удельная» и железнодорожной станцией.