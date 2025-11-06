Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реконструкцию теплосетей на Удельном проспекте завершили досрочно

Новые теплосети обладают 30-летним сроком службы.

Источник: Смольный

Реконструкцию тепломагистрали на Удельном проспекте завершили на год раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— Энергетики заменили более 2,4 км трубопроводов, которые обеспечивают теплом и горячей водой 77 зданий, включая 46 жилых домов, школы и медицинские учреждения, — пояснили в городской администрации.

Старые трубы 1985 года постройки демонтировали и заменили на современные с пенополиуретановой изоляцией. Новые теплосети обладают 30-летним сроком службы и значительно снижают теплопотери. Для повышения надежности трубопроводы разместили в железобетонных каналах и оснастили системой датчиков, которые дистанционно отслеживают целостность изоляции.

Реконструкция повысит надежность теплоснабжения для 23 тысяч жителей района. Работы проводили поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан и транспорта — магистраль проходит рядом со станцией метро «Удельная» и железнодорожной станцией.