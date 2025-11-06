Реконструкцию теплосетей на Удельном проспекте завершили досрочно

Старые трубы 1985 года постройки демонтировали и заменили на современные с пенополиуретановой изоляцией. Новые теплосети обладают 30-летним сроком службы и значительно снижают теплопотери. Для повышения надежности трубопроводы разместили в железобетонных каналах и оснастили системой датчиков, которые дистанционно отслеживают целостность изоляции.