Новый гендиректор назначен в Национальном художественном музее Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства культуры.
«Генеральным директором Национального художественного музея Республики Беларусь назначена Ирина Владимировна Матяс», — уточнили в ведомстве.
Минкультуры сказало, кто стал новым гендиректором художественного музея Беларуси. Фото: телеграм-канал Министерства культуры Беларуси.
И добавили, что Ирина Матяс окончила Белорусский государственный университет культуры и магистратуру по специальности «Музейное дело и охрана памятников истории и культуры». Она является стипендиаткой президента Беларуси. С 2021 года Матяс была директором Государственного литературно-мемориального музей Якуба Коласа.
