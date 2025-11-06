Ричмонд
Новый гендиректор назначен в Национальном художественном музее Беларуси

Минкультуры сказало, кто стал новым гендиректором художественного музея Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Новый гендиректор назначен в Национальном художественном музее Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства культуры.

«Генеральным директором Национального художественного музея Республики Беларусь назначена Ирина Владимировна Матяс», — уточнили в ведомстве.

Минкультуры сказало, кто стал новым гендиректором художественного музея Беларуси. Фото: телеграм-канал Министерства культуры Беларуси.

И добавили, что Ирина Матяс окончила Белорусский государственный университет культуры и магистратуру по специальности «Музейное дело и охрана памятников истории и культуры». Она является стипендиаткой президента Беларуси. С 2021 года Матяс была директором Государственного литературно-мемориального музей Якуба Коласа.

