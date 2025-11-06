Ричмонд
23 протокола составили против уличных музыкантов в Петербурге в конце октября

У нарушителей изъяли инструменты.

Источник: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

На протяжении почти двух последних недель октября чиновники при помощи полицейских проводили рейды среди уличных музыкантов. Они выявляли нарушения организации и проведения выступлений, уделяя особое внимание соблюдению уровня шума и наличию соответствующих разрешений. О подробностях сообщили в пресс-службе городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

— В результате активной работы составили 23 административных протокола, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, у нарушителей изъяли и музыкальные инструменты. Судя по опубликованным кадрам, рейды проводили в самых популярных точках для выступлений в Петербурге, в том числе у станции метро «Площадь Восстания» и «Невский проспект».

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что за лето в Петербурге подали 319 заявок на уличные выступления. Большинство из них власти получили от музыкантов. Еще несколько им отправили художники и поэты.