Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Заинске в Татарстане благоустроили парк «Молодежный»

Там смонтировали спортивное оборудование, высадили кусты сирени, черемухи и спиреи.

Благоустройство парка «Молодежный» провели в городе Заинске Республики Татарстан по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ региона.

Для любителей активного отдыха там смонтировали спортивное оборудование, в том числе теннисный стол и боксерскую грушу. Вокруг благоустроенного пространства высадили кусты сирени, черемухи и спиреи.

В ведомстве напомнили, что всего в регионе благоустраивается 51 парк и сквер. Например, ранее в селе Введенская Слобода привели в порядок сквер памяти.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.