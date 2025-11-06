В городе Заинске в Татарстане благоустроили парк «Молодежный»

Благоустройство парка «Молодежный» провели в городе Заинске Республики Татарстан по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ региона.
Для любителей активного отдыха там смонтировали спортивное оборудование, в том числе теннисный стол и боксерскую грушу. Вокруг благоустроенного пространства высадили кусты сирени, черемухи и спиреи.
В ведомстве напомнили, что всего в регионе благоустраивается 51 парк и сквер. Например, ранее в селе Введенская Слобода привели в порядок сквер памяти.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.