Ученые в Челябинске упростили конструкцию ракетного двигателя

Ученые Южно-Уральского госуниверситета из Челябинска смогли упростить конструкцию двигателя первой в России одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя вертикального взлета и посадки. Разработка новых технологий для космической отрасли отвечает задачам нацпроекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», сообщили в вузе.
Специалисты ведут работу над созданием демонстратора двигательной установки. Это экспериментальный образец, на котором можно отрабатывать различные технологии. Недавно для демонстратора посадочного модуля исследователи разработали уникальный механизм, который позволяет регулировать направление движения. Это позволило не только упростить конструкцию, но и сделать ее легче на 3%.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.