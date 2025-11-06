В электричках московского региона проверили климат-контроль в преддверие зимы

«За три осенних месяца специалисты ЦППК подготовили к зимней эксплуатации 3,9 тыс. вагонов. Среди них — около 100 составов “Иволга” разных поколений и более 200 современных поездов ЭП2Д и ЭП2ДМ. В рамках подготовки к зиме были тщательно проверены системы отопления и кондиционирования, обеззараживатели и осушители воздуха, компрессоры и фильтры тяговых преобразователей, вентиляционные и климатические установки, а также уплотнители дверей и окон», — сказали в компании.