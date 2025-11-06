Ричмонд
Минприроды сказало о проверке воздуха после пожара на «Нафтане»

Минприроды сообщило о проверке воздуха из-за пожара на предприятии «Нафтан» в Новополоцке.

Источник: Комсомольская правда

Минприроды сказало о проверке воздуха после пожара на «Нафтане». Подробности сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В ведомстве уточнили, что пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. И добавили, что специалисты Белгидромета при участии сотрудников Новополоцкой городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды проводят отбор проб, а также измеряют качество атмосферного воздуха в границах зоны воздействия производственного объекта.

Ранее МЧС сказало о работе «Нафтана» в Новополоцке из-за пожара.

Также мы писали, что милиция усиливает контроль за дисциплиной в трудовых коллективах Беларуси.

Кроме того, белорус пойдет под суд, выбросив в мусор 33 тысячи рублей на детской площадке.