Минприроды сказало о проверке воздуха после пожара на «Нафтане»

В ведомстве уточнили, что пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. И добавили, что специалисты Белгидромета при участии сотрудников Новополоцкой городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды проводят отбор проб, а также измеряют качество атмосферного воздуха в границах зоны воздействия производственного объекта.