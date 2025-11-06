В Волгоградской области заготовили более 11 тонн желудей

Работы по сбору проводят в Алексеевском, Быковском, Даниловском, Калачевском, Ленинском, Михайловском, Новоаннинском и Среднеахтубинском районах. Значительную часть семян, которые изготовят из желудей, используют для лесовосстановления в Новоаннинском и Даниловском районах, а также в Волго-Ахтубинской пойме. Всего из заготовленного материала планируют восстановить свыше 100 га леса.