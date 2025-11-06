В Волгоградской области заготовили более 11 тонн желудей

Свыше 11 тонн желудей для восстановления лесов заготовили в Волгоградской области, что почти вполовину больше от плана. Такие показатели помогут в достижении целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Работы по сбору проводят в Алексеевском, Быковском, Даниловском, Калачевском, Ленинском, Михайловском, Новоаннинском и Среднеахтубинском районах. Значительную часть семян, которые изготовят из желудей, используют для лесовосстановления в Новоаннинском и Даниловском районах, а также в Волго-Ахтубинской пойме. Всего из заготовленного материала планируют восстановить свыше 100 га леса.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.