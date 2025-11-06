В Подмосковье обновят корпус Софринского образовательного комплекса

Основной корпус Софринского образовательного комплекса в деревне Нововоронино Пушкинского городского округа отремонтируют при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Во время работ обновят фасад здания, кровлю, заменят инженерные сети и сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. В учебное заведение закупят новую мебель и оборудование. Прилегающую территорию также благоустроят.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.