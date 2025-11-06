Ричмонд
На трассе Пермь-Екатеринбург введены временные ограничения движения

Движение на участке трассы Р-242 ограничено в сторону Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Пермь-Екатеринбург введены временные ограничения движения. На 344-м километре автодороги в направлении уральской столицы движение транспорта организовано только по одной полосе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Экипажи ДПС в настоящее время осуществляют контроль на данном участке и регулируют поток автомобилей.

— Призываем автомобилистов быть предельно бдительными и выполнять требования регулировщиков, — уточнили в ГАИ.

При этом конкретные причины введения ограничений движения не уточняются. Известно лишь, что участок трассы Р-242 полностью перекрыт для всех видов транспорта в сторону Екатеринбурга.

Автомобилистам, следующим в направлении уральской столицы, рекомендуется соблюдать особую осторожность на указанном участке дороги и быть готовыми к возможным задержкам в движении.