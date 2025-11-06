Ричмонд
Прокуратура Башкирии добилась выплаты 10 миллионов рублей зарплатных долгов

Предприятие в Башкирии погасило долги перед сотрудниками после проверки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завели уголовное дело в отношении руководства компании «Башкирские технологии и коммуникации». Предприятие подозревают в невыплате заработной платы сотрудникам в крупном размере, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как установила проверка, с февраля по сентябрь текущего года организация накопила долги перед работниками на общую сумму около 10 миллионов рублей.

Надзорное ведомство направило представление генеральному директору фирмы с требованием устранить нарушения. После вмешательства прокуратуры все задолженности по заработной плате были полностью погашены.

