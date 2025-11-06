Ростовская область оказалась в числе худших по уровню базовой медицины

Согласно исследованию аналитического проекта «Если быть точными», Ростовская область заняла четвертое место в антирейтинге российских регионов по уровню базовой медицины в 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Исследование проводилось по 18 врачебным специальностям в государственных медицинских учреждениях. Аналитики сопоставляли фактическое количество медиков в регионах с нормативными показателями ЦНИИОИЗ, нормированными на 10 тысяч населения.
В антирейтинге Ростовская область уступила только Псковской, Новгородской областям и Чеченской Республике. Худшие показатели зафиксированы в Челябинской, Свердловской и Калужской областях.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где зафиксирована самая высокая в России обеспеченность врачами-педиатрами и средняя зарплата медиков — 241 тысяча рублей. На последнем месте рейтинга оказалась Еврейская автономная область с острой нехваткой узких специалистов и зарплатами на 16−24% ниже, чем в соседних регионах.
