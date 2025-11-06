Ростовская область оказалась в числе худших по уровню базовой медицины

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где зафиксирована самая высокая в России обеспеченность врачами-педиатрами и средняя зарплата медиков — 241 тысяча рублей. На последнем месте рейтинга оказалась Еврейская автономная область с острой нехваткой узких специалистов и зарплатами на 16−24% ниже, чем в соседних регионах.