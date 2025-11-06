В Орле высадили 89 лип во время акции «Сад памяти»

«Совсем рядом — аллея в честь ветеранов Великой Отечественной войны. И в год 80-летия Великой Победы особенно остро чувствуешь: связь поколений не прерывается. Низкий поклон всем, кто защищает Россию: и тем, кто сегодня с оружием в руках, и тем, кто трудом, заботой, верой делает свой вклад в Победу. Сегодня 1786 семей участников СВО находятся под опекой администрации города. Более 150 тонн гуманитарных грузов отправлены из Орла бойцам на передовую. Это наша общая и главная работа», — отметил Парахин.