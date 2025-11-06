В Орле высадили 89 лип во время акции «Сад памяти»

Всероссийская акция «Сад памяти» прошла в Орле при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». В парке Победы участники высадили 89 молодых лип, сообщили в администрации города.
На мероприятии собрались родные и близкие орловчан, героически погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Также акцию посетили губернатор Орловской области Андрей Клычков, мэр Орла Юрий Парахин, представители региональных и муниципальных органов власти, военнослужащие и волонтеры.
«Совсем рядом — аллея в честь ветеранов Великой Отечественной войны. И в год 80-летия Великой Победы особенно остро чувствуешь: связь поколений не прерывается. Низкий поклон всем, кто защищает Россию: и тем, кто сегодня с оружием в руках, и тем, кто трудом, заботой, верой делает свой вклад в Победу. Сегодня 1786 семей участников СВО находятся под опекой администрации города. Более 150 тонн гуманитарных грузов отправлены из Орла бойцам на передовую. Это наша общая и главная работа», — отметил Парахин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.