Парковка около «Калининградгражданпроекта» скоро станет платной

В Калининграде около здания «Калининградгражданпроекта» на Московском проспекте закончили обустраивать платную муниципальную парковку. Об этом «Клопс» в четверг, 6 ноября, сообщили очевидцы.
На территории, где раньше ставили машины посетители многочисленных учреждений, расположенных в здании, уже установлены шлагбаумы.
«Они ещё не работают, пока ставить машины можно бесплатно, — отметил собеседник “Клопс”. — Но, судя по всему, это продлится недолго. Интересно, чиновники, которые здесь работают, тоже будут платить за парковку своих автомобилей или же для них будет бесплатно?».
Власти Калининграда рассчитывают к концу 2025 года изменить региональный Кодекс об административных правонарушениях, сделать платной парковку вдоль дорог и начать штрафовать тех, кто оставляет там машины просто так.