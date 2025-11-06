В Чечне отремонтировали участок дороги Серноводск — Грозный

Участок дороги Серноводск — Грозный с 13,9 км по 21,1 км отремонтировали в Чечне при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве автомобильных дорог республики.
Трасса соединяет регион с Ингушетией, ведет к федеральному курорту «Серноводск — Кавказский» и связывает между собой Грозненский, Ачхой-Мартановский и Серноводский районы Чечни. Во время работ там заменили асфальт, укрепили обочины и нанесли разметку.
Кроме того, специалисты отремонтировали мост на 60 км автодороги Грозный — Ведено — граница Дагестана. Там уложили новый асфальт на проезжей части, привели в порядок тротуары, провели освещение, установили дорожные знаки и ограждения. А для повышения безопасности на подъезде к мосту со стороны Ведено спрямили опасный извилистый участок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.