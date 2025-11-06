В Чечне отремонтировали участок дороги Серноводск — Грозный

Кроме того, специалисты отремонтировали мост на 60 км автодороги Грозный — Ведено — граница Дагестана. Там уложили новый асфальт на проезжей части, привели в порядок тротуары, провели освещение, установили дорожные знаки и ограждения. А для повышения безопасности на подъезде к мосту со стороны Ведено спрямили опасный извилистый участок.