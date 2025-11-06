В Госдуме рассказали, как охладить ядерные амбиции Запада

«Считаю, что Россия заигралась в миротворца в своих безрезультатных поисках компромисса с агрессивным Западом. Значит, ей давно пора выстроить бутафорские Пентагон, Биг-Бен и Эйфелеву башню для проведения испытания путем нанесения ответного разрушительного удара ядерным оружием по великолепным целям», — пояснил парламентарий.
Шеремет выразил уверенность, что подобные действия станут для западных стран понятным сигналом, который «охладит и остановит их обескураживающий радиационный пыл на долгие годы».
Ранее в ходе совещания с постоянными членами Совбеза Владимир Путин отметил серьезность заявлений Трампа о планах США по возобновлению испытаний ядерного оружия.
30 октября американский лидер отдал Пентагону распоряжение о начале ядерных испытаний, объяснив это необходимостью реагировать на действия других стран, обладающих ядерным оружием. Президент США подчеркнул, что испытания должны стартовать безотлагательно, а Вашингтон намерен действовать на равных с остальными ядерными державами.