В Госдуме рассказали, как охладить ядерные амбиции Запада

Учения с моделированием ядерного удара по Пентагону могут охладить настроения на Западе. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Считаю, что Россия заигралась в миротворца в своих безрезультатных поисках компромисса с агрессивным Западом. Значит, ей давно пора выстроить бутафорские Пентагон, Биг-Бен и Эйфелеву башню для проведения испытания путем нанесения ответного разрушительного удара ядерным оружием по великолепным целям», — пояснил парламентарий.

Шеремет выразил уверенность, что подобные действия станут для западных стран понятным сигналом, который «охладит и остановит их обескураживающий радиационный пыл на долгие годы».

Ранее в ходе совещания с постоянными членами Совбеза Владимир Путин отметил серьезность заявлений Трампа о планах США по возобновлению испытаний ядерного оружия.

30 октября американский лидер отдал Пентагону распоряжение о начале ядерных испытаний, объяснив это необходимостью реагировать на действия других стран, обладающих ядерным оружием. Президент США подчеркнул, что испытания должны стартовать безотлагательно, а Вашингтон намерен действовать на равных с остальными ядерными державами.