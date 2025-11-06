Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил участников форума Международного волонтерского корпуса

Путин отметил роль движения «Волонтеры Победы» в объединении людей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Итогового форума Международного волонтёрского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что движение «Волонтеры Победы» объединило множество неравнодушных людей как в России, так и за её пределами.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас на Итоговом форуме Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и поздравляю с 10-летием движения “Волонтеры Победы”. Отрадно, что ваше движение объединило множество энергичных, талантливых, неравнодушных людей как в России, так и за ее пределами, завоевало общественный авторитет», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что международный волонтерский корпус внес серьезный вклад в подготовку и проведение в 2025 году масштабных, содержательных мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы, способствовал реализации значимых патриотических, образовательных, гуманитарных проектов, направленных на сбережение и утверждение исторической правды о Второй мировой войне.

«Ваша активная гражданская позиция, чётко обозначенная в большой просветительской работе, достойна глубокого уважения. Рассчитываю, что Итоговый форум придаст мощный импульс добровольческому движению, послужит укреплению его созидательного, творческого потенциала. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего», — заключил Путин.