Путин поздравил участников форума Международного волонтерского корпуса

«Уважаемые друзья! Приветствую вас на Итоговом форуме Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и поздравляю с 10-летием движения “Волонтеры Победы”. Отрадно, что ваше движение объединило множество энергичных, талантливых, неравнодушных людей как в России, так и за ее пределами, завоевало общественный авторитет», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.