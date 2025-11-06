Путин поздравил участников форума Международного волонтерского корпуса

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Итогового форума Международного волонтёрского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что движение «Волонтеры Победы» объединило множество неравнодушных людей как в России, так и за её пределами.
«Уважаемые друзья! Приветствую вас на Итоговом форуме Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и поздравляю с 10-летием движения “Волонтеры Победы”. Отрадно, что ваше движение объединило множество энергичных, талантливых, неравнодушных людей как в России, так и за ее пределами, завоевало общественный авторитет», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что международный волонтерский корпус внес серьезный вклад в подготовку и проведение в 2025 году масштабных, содержательных мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы, способствовал реализации значимых патриотических, образовательных, гуманитарных проектов, направленных на сбережение и утверждение исторической правды о Второй мировой войне.
«Ваша активная гражданская позиция, чётко обозначенная в большой просветительской работе, достойна глубокого уважения. Рассчитываю, что Итоговый форум придаст мощный импульс добровольческому движению, послужит укреплению его созидательного, творческого потенциала. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего», — заключил Путин.