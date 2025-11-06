В 2026 году в Карелии пополнят автопарк лесопожарной техники

Два новых лесопожарных грузовых автомобиля закупят в Республике Карелии в 2026 году. Новая техника поможет в достижении целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе главы администрации региона.
С помощью современного транспорта группы специалистов и средства пожаротушения смогут доставлять в труднодоступные места. Отмечается, что автомобили будут оснащены навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС.
«Новая техника хорошо показывает себя в условиях карельской тайги, конечно же, позволяет сократить издержки ремонтных работ», — подчеркнул заместитель начальника Карельского центра охраны лесов Антон Вокулов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.