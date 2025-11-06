Кто в Татарстане вправе не платить имущественный налог — объясняет адвокат

«Пенсионеры также освобождаются от уплаты налога по одному объекту каждого вида — например, за квартиру, жилой дом, гараж или мастерскую, если они не используются в предпринимательской деятельности. Кроме того, у многодетных семей действует отдельный вычет: площадь жилья уменьшается на 5 кв. м на каждого ребенка для квартиры или на 7 кв. м для дома. В результате налоговая база снижается, и сумма к оплате становится меньше», -добавила Айвар.
Кроме федеральных льгот есть и региональные послабления, например, для молодых семей, почетных доноров. Причем иногда разница составляет тысячи рублей в год.
Например, в Татарстане освобождаются от налога пенсионеры по одному объекту каждого вида имущества, инвалиды I и II группы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои России и СССР, кавалеры ордена Славы, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, многодетные семьи, получившие статус в соответствии с Законом РТ № 46-ЗРТ, один из родителей ребенка-инвалида также может получить освобождение.
Также, по ее словам, местные органы власти в Татарстане вправе самостоятельно снижать ставки налога для социально значимых категорий: например, сельских пенсионеров, работников бюджетной сферы.
«Особенность Татарстана еще и в том, что республика активно информирует граждан о возможности оформить льготы через портал Госуслуг и МФЦ. Здесь льгота может применяться в автоматическом порядке, если налоговая получает подтверждение статуса из государственных реестров. Но, как юрист, я все же рекомендую подстраховаться: подать заявление самостоятельно, чтобы исключить ошибки и задержки», — рекомендовала эксперт.
«Татарстан демонстрирует пример того, как региональные власти могут не просто “копировать” федеральные нормы, а расширять их в интересах жителей. В этом смысле республика — одна из немногих, где налоговая система служит обществу, а не наоборот», — заключила адвокат.
Напомним, что налоги за 2024 год россияне должны уплатить до 1 декабря 2025 года.