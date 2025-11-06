Кто в Татарстане вправе не платить имущественный налог — объясняет адвокат

«Пенсионеры также освобождаются от уплаты налога по одному объекту каждого вида — например, за квартиру, жилой дом, гараж или мастерскую, если они не используются в предпринимательской деятельности. Кроме того, у многодетных семей действует отдельный вычет: площадь жилья уменьшается на 5 кв. м на каждого ребенка для квартиры или на 7 кв. м для дома. В результате налоговая база снижается, и сумма к оплате становится меньше», -добавила Айвар.