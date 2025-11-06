Челябинские актеры сыграли в сериале про полицейского и нейросеть

10 ноября на ТНТ выходит сериал «Нейровася» — комедия о том, что произойдет, если в голову русского полицейского попадет искусственный интеллект. Главного героя, Василия Фролова, сыграл Владимир Епифанцев. В сериале также снялись южноуральские актеры Светлана Камынина и Ян Цапник с дочерью Елизаветой. Камынина сыграла полковника Галину, а Цапник — пациента больницы, куда герой попадает в одной из серий.
По сюжету, жизнь полицейского Фролова меняется, когда в его голове оказывается нейросеть — Света. Вместе они ловят преступников и пытаются наладить личную жизнь Василия. Режиссером «Нейроваси» стал Георгий Даниелянц.
— Света для Васи становится его альтер эго: они как черное и белое, полярно разные, но учат друг друга быть людьми. Она — правилам, он — как их нарушать, — рассказал режиссер проекта Георгий Даниелянц.