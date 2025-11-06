Почти 100 новых камер установили в Нижнем Новгороде

В самых проходимых пешеходных переходах Советского района Нижнего Новгорода установили почти 100 новых камер видеонаблюдения. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале. Камеры появились в подземных переходах у Дворца спорта, на площади Лядова (со стороны улиц Белинского и Тимирязева), а также в надземном переходе на проспекте Гагарина.