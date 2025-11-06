Почти 100 новых камер установили в Нижнем Новгороде

В самых проходимых пешеходных переходах Советского района Нижнего Новгорода установили почти 100 новых камер видеонаблюдения. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале. Камеры появились в подземных переходах у Дворца спорта, на площади Лядова (со стороны улиц Белинского и Тимирязева), а также в надземном переходе на проспекте Гагарина.
Глава города подчеркнул, что новое оборудование уже подключено и передает цветную трансляцию происходящего на мониторы. Это позволит оперативно фиксировать случаи вандализма, такие как разрисовывание стен, порча плитки, разбивание лампочек и выброс мусора.
Юрий Шалабаев выразил надежду, что эта информация дойдет до тех, кто позволяет себе портить городское имущество. Он также отметил, что в случае нарушения закона записи с камер станут хорошим подспорьем для правоохранительных органов при применении заслуженного наказания.
Ранее сообщалось, что почти 131 тысяча обращений поступила в систему «112» Нижегородской области.