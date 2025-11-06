В Воронеже назначили директора краеведческого музея

Минкульт назначил директора областного краеведческого музея. Учреждение культуры возглавил Роман Берестнев. Ведомство считает, что при нем музей ждет правильный вектор развития и процветания. Ведь Роман Берестнев более 10 лет работает в краеведческом — начинал старшим научным сотрудником. За это время параллельно проходил обучение в ведущих вузах страны, осваивая современные технологии проектирования музейных экспозиций и новые подходы к управлению учреждениями культуры.