В Воронеже назначили директора краеведческого музея

Учреждение культуры возглавил Роман Берестнев.

Источник: Комсомольская правда

Минкульт назначил директора областного краеведческого музея. Учреждение культуры возглавил Роман Берестнев. Ведомство считает, что при нем музей ждет правильный вектор развития и процветания. Ведь Роман Берестнев более 10 лет работает в краеведческом — начинал старшим научным сотрудником. За это время параллельно проходил обучение в ведущих вузах страны, осваивая современные технологии проектирования музейных экспозиций и новые подходы к управлению учреждениями культуры.

Берестнев — выпускник исторического факультета ВГУ, кандидат исторических наук, автор более 30 научных работ в области археологии и музейного дела. Удостоен благодарности регионального минкульта, почетной грамоты Минобороны РФ.