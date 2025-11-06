Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске усилили уборку тротуаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорожные службы уделяют особое внимание уборке тротуаров и обеспечению безопасности пешеходов.

Источник: НИА Красноярск

Широкие пешеходные зоны очищаются при помощи тракторов с щетками — такая техника позволяет быстро и качественно убирать большие площади. В местах, где техника не проходит, работают бригады ручного труда, очищая покрытия метлами и лопатами.

Чтобы предотвратить образование наледи, дорожники используют соль — в первую очередь обрабатываются остановочные площадки и подходы к пешеходным переходам.

Сообщить о скользких участках жители могут по номеру 005 или в комментариях в соцсетях Управления дорог, сообщили в ведомстве. Все обращения включаются в план работ. Если гололед образовался во дворе, обращаться следует в свою управляющую компанию.