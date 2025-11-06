В Красноярске усилили уборку тротуаров

Широкие пешеходные зоны очищаются при помощи тракторов с щетками — такая техника позволяет быстро и качественно убирать большие площади. В местах, где техника не проходит, работают бригады ручного труда, очищая покрытия метлами и лопатами.
Чтобы предотвратить образование наледи, дорожники используют соль — в первую очередь обрабатываются остановочные площадки и подходы к пешеходным переходам.
Сообщить о скользких участках жители могут по номеру 005 или в комментариях в соцсетях Управления дорог, сообщили в ведомстве. Все обращения включаются в план работ. Если гололед образовался во дворе, обращаться следует в свою управляющую компанию.