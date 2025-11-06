В Самаре создадут вертолетную площадку при больнице им. Середавина

Главный финансовый документ фиксирует приоритеты региона. В следующем году продолжится масштабное обновление образовательной инфраструктуры — строительство 9 школ и 5 детских садов. В сферу здравоохранения направят около 2 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство и модернизацию детской поликлиники на улице Запорожской в Самаре, а также на создание детского отделения психиатрической больницы на улице Воронежской и на реконструкцию поликлиники на улице Льва Толстого.