В Самаре создадут вертолетную площадку при больнице им. Середавина

В Самаре распланировали средства для строительства, капремонта и жилищных решений. В областной столице планируют создать вертолетную площадку для санитарной авиации, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Для санитарной авиации предусмотрено создание вертолетной площадки при больнице им. Середавина, — указали в сообщении.
Главный финансовый документ фиксирует приоритеты региона. В следующем году продолжится масштабное обновление образовательной инфраструктуры — строительство 9 школ и 5 детских садов. В сферу здравоохранения направят около 2 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство и модернизацию детской поликлиники на улице Запорожской в Самаре, а также на создание детского отделения психиатрической больницы на улице Воронежской и на реконструкцию поликлиники на улице Льва Толстого.