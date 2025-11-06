Ричмонд
Губернатор Омской области сообщил о создании центра демографических компетенций

Новая структура будет анализировать рождаемость и миграцию.

В Омской области по инициативе губернатора Виталия Хоценко учрежден центр демографических компетенций. Как сообщил глава региона, задача центра — анализировать ключевые демографические показатели и разрабатывать практические предложения по улучшению ситуации в этой сфере.

«Омский центр демографических компетенций станет частью региональной программы по повышению рождаемости до 2030 года. Главная цель — создать эффективную систему поддержки семей и повысить качество жизни жителей Омской области», — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Специалисты центра займутся мониторингом рождаемости, миграционных потоков, а также сбором обратной связи от муниципалитетов. Кроме того, планируется изучение общественного мнения и подготовка аналитических материалов с рекомендациями по корректировке демографической политики.

Работа центра будет направлена на формирование устойчивой и сбалансированной стратегии поддержки семей в регионе.